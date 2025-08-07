Названа предварительная причина аварийной посадки самолета в Астрахани

По предварительным данным, причиной аварийной посадки в Астрахани самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Сочи, стал сработавший датчик неисправности двигателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сработал датчик неполадки в двигателях», — сказал собеседник информагентства.

Экипаж самолета Airbus A321 после срабатывания сигнализация решил уйти на запасной аэродром и успешно приземлился в Астрахани.

Telegram-канал Baza писал, что экипаж рейса U6-221 установил код ответчика 7 700, который обозначает серьезное происшествие на борту. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет двигался на высоте около 10 тыс. метров со скоростью примерно 280 км/ч — что значительно ниже нормы для таких условий.

