Россиянам рассказали, какие города стоит посмотреть в рамках тура в Китай

Shutterstock

Российским туристам, которые планируют поездку в Китай, стоит посетить город Чунцин в рамках недельного тура. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал президент ассоциации турагентств Республики Татарстан Рамиль Мифтахов.

По его словам, путешественники смогут изучить его за два-три дня.

«Его необходимо рассматривать в совокупности с шанхайской агломерацией, сделав недельный тур. Прилететь в Шанхай, улететь через Чунцин или прилететь в Чунцин и улететь из Шанхая», — уточнил Мифтахов.

Эксперт отметил, что с каждым годом в России растет спрос на китайское направление. Шанхай, например, также могут использовать в качестве транзитного хаба с возможностью остановки до недели перед вылетом на такие курорты, в том числе Пхукет или Бали.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян до этого говорил, что россияне едут в Китай преимущественно ради пляжного отдыха, а богатая на достопримечательности столица – Пекин – не очень популярна у туристов. Основной драйвер роста поездок в этом году – Хайнань.

Ранее россиянам рассказали, как оформить ВНЖ в Китае.

