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Россиянам рассказали, как оформить ВНЖ в Китае

Специалист Разов: россияне могут оформить рабочую или учебную визу в Китае
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Kristina Zhuravleva/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые хотят получить вид на жительство в Китае, стоит понимать, что это не постоянная регистрация и не аналог европейского ВНЖ, а длительная виза, которая даст право легально находиться, проживать и работать в стране. Об этом РИАМО рассказал генеральный директор консалтинговой компании Golden Dragon в Пекине Сергей Разов.

По его словам, среди самых распространенных путей — получение рабочей или учебной визы, их можно оформить у официального работодателя или при поступлении в китайский вуз. Кроме того, есть инвестиционный путь — получение визы за счет серьезных капиталовложений в экономику Китая.

«Особое внимание стоит уделить обязательной регистрации в полиции по месту жительства, и сделать это нужно в течение 24 часов с момента прибытия, иначе возможны штрафы и даже депортация. Важно также своевременно продлевать визу и учитывать, что при смене работы вся процедура должна быть пройдена заново с оформлением новой рабочей визы», — предупредил Разов.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян до этого говорил, что россияне едут в Китай преимущественно ради пляжного отдыха, а богатая на достопримечательности столица – Пекин – не очень популярна у туристов. Основной драйвер роста поездок в этом году – Хайнань.

Ранее сообщалось, что в Китае откроют исследовательский центр барбекю, который обучит 1000 мастеров за 3 года.

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