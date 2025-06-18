Турэксперты объяснили, почему россияне стали массово ездить в Китай

Россияне едут в Китай преимущественно ради пляжного отдыха, а богатая на достопримечательности столица – Пекин – не очень популярна у туристов. Основной драйвер роста поездок в этом году – Хайнань, рассказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Столица не так популярна у наших соотечественников, они чаще посещают юг страны: Гуанчжоу, Хайнань, а Пекин многие пропускают, — отметил эксперт. — Это на 100% туристический город, где нет большого бизнеса, туда приезжают с экскурсионными целями».

Многие едут в Китай, чтобы пошопиться, выбирая для этого приграничные районы, а любители пляжного отдыха летят на Хайнань. Также россияне часто едут в китайские здравницы, а что касается бизнес-туризма, то популярностью неизменно пользуются Шанхай, Гонконг, Гуанчжоу, сообщил Мкртчян.

Россияне в целом недооценивают исторические маршруты по Китаю, считает почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Он подчеркнул, что речь идет о стране, которая находится в лидерах по числу объектов культурного наследия с огромным количеством интересных исторических мест, которые можно найти и при путешествии по классическим маршрутам – Пекину, Шанхаю, Сучжоу, и при поездках в китайские провинции.

Что касается роста туризма, то сегодня перелеты в Китай заметно подешевели, визы оформляются проще, а на некоторых-то направлениях они вообще не нужны, отметил Шпилько.

«Этот тренд на Китай — всерьез и надолго, — считает он. — Но поездки стоит выбирать через туроператоров, потому что существует множество особенностей самой страны, например, языковой барьер, поэтому лучше доверить организацию путешествия профессионалам».

Напомним, до этого гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов сообщил, что Китай стал одним из самых доступных направлений для семейного отдыха россиян. Даже поездка в Турцию обойдется значительно дороже – в среднем путевки стоят 130 тыс. рублей на человека, в то время как отдохнуть в Поднебесной можно за 90 тыс. рублей на одного.

Ранее были названы самые частые ошибки россиян при оформлении визы в Китай.