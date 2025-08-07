Стала известна высота пеплового шлейфа от вулкана на Камчатке

Пепловый шлейф от вулкана Ключевского на Камчатке поднялся на 12 км

Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевского на Камчатке поднялся на 12 км над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской белого цвета с температурой -57 градусов, что соответствует высоте 40000 футов, или 12 км над уровнем моря. <...> Распространяется на северо-восток», — говорится в сообщении.

6 августа сообщалось, что в поселке Ключи в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края произошел пеплопад.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8. Данное сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и ряд других объектов.

На фоне подземных толчков на территории российского субъекта активизировался Ключевской вулкан, начав выбрасывать пепел. При этом ученые заявили, что извержение вулкана не связано с землетрясением, так как он был активен уже давно.

Ранее двум вулканам на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.