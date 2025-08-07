Россиянам назвали способы сэкономить на оплате домашнего интернета

Существует несколько способов сэкономить на оплате домашнего интернета. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Он посоветовал изучить, какие услуги, кроме интернета, оплачивает пользователь, например, телевидение. Существует вероятность, что их можно отключить, снизив итоговую сумму платежа.

Балынин также предложил обратить внимание на пакетное предложение и оплачивать сотовую связь, домашний интернет и телевидение у одного поставщика. По его словам, это может позволить сэкономить до трети от суммы платежа или даже сократить расходы в два раза.

Доцент добавил, что уменьшить сумму оплаты также можно с помощью снижения скорости интернета или сменить провайдера, который может предложить скидки новым клиентам.

В июне общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что установка многотарифного счетчика, применение светодиодных ламп и рациональное использование электроприборов поможет сэкономить на счетах за электричество.

