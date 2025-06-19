Россиянам объяснили, как сэкономить на электроэнергии

Установка многотарифного счетчика, применение светодиодных ламп и рациональное использование электроприборов поможет сэкономить на счетах за электричество. Об этом общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в интервью агентству «Прайм».

По его словам, благодаря многотарифному счетчику можно значительно сократить расходы на электроэнергию, ведь ночной тариф дешевле дневного.

Светодиодные лампы накаливания потребляют гораздо меньше электричества и служат дольше, добавил эксперт.

Он отметил, что также следует уделить внимание использованию техники. Например, расположить холодильник подальше от плиты и отопительных приборов, наливать в электрочайник столько воды, сколько необходимо в данный момент, а также использовать кондиционер в закрытой комнате.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что сэкономить на оплате услуг ЖКХ помогут отказ от необязательных услуг, энергосберегающие лампочки и посудомоечная машина.

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