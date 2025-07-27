Средняя пенсия женщин в России превысила размер выплат мужчинам

Средняя пенсия женщин впервые за десять лет превысила размер выплат мужчинам

Средний размер назначенных пенсий женщин, состоящих на учете в системе Социального фонда, впервые с 2015 года превысил размер выплат мужчинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По состоянию на 1 января текущего года, средний размер назначенных пенсий пенсионеров достиг показателя 23 175 руб. — 23 249 руб. для женщин и 23 028 руб. для мужчин. В 2014 году женщины получали в среднем 20 745 руб., а мужчины — 20 854 руб.

В 2015-м размер пенсий для женщин составлял 10 663 руб., а для мужчин — 11 346 руб. До 2025 года мужчины получали пенсию больше, чем женщины.

Кроме того, Росстат сравнил размер пенсионных выплат между теми, кто проживает в селах и в городах. Средняя пенсия жителей сел составила 1 января 20 722 руб., городов — 24 005 руб.

До этого эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская заявила, что самая высокая пенсия в России — на Чукотке, в Камчатском крае и Магаданской области. Размер пенсии в Чукотском автономном округе благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера составляет 38 658,45 руб. В Камчатском крае пенсия составляет 34 460,74 руб., в Магаданской области немного меньше — 34 253,16 руб.

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