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Россиянам объяснили, почему в 2025 году никто не выйдет на пенсию

В 2025 году россияне не выйдут на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне не выйдут на пенсию по старости в этом году из-за постепенного увеличения в стране пенсионного возраста. Об этом сообщил РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«В 2025 году, в соответствии с графиком перехода к новому пенсионному возрасту, на пенсию по старости не выходили. Это связано с постепенным увеличением пенсионного возраста», — объяснил он.

Согласно федеральному закону, переходный период на новый пенсионный возраст продлится десять лет: с 2019 по 2028 год. По словам профессора, с 2019 по 2022 год пенсионный возраст ежегодно увеличивали на полгода, поэтому граждане РФ выходили на пенсию каждый год. Однако с 2023 по 2028 год пенсионный возраст начал увеличиваться на год, поэтому россияне вышли на пенсию по старости в 2024 году. Следующие выходы на пенсию состоятся в 2026 и в 2028 годах, уточнил Сафонов.

До этого член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина напомнила, кому в России положен досрочный выход на пенсию. По ее словам, на досрочную пенсию могут рассчитывать работники опасных производств, жители Крайнего Севера, педагоги, медицинские работники и артисты театров. Также отдельные условия предусмотрены для многодетных матерей. При наличии трех детей пенсионный возраст снижается до 57 лет, при пяти и более — до 50 лет. При этом надо иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, добавила Стенякина.

Ранее россиянам рассказали, как накопить 1 млн рублей к пенсии.

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