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В Эстонии решили установить плавающие заграждения у границы с Россией

Эстония намерена установить водные заграждения на реке Нарве
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Depositphotos

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии намерен установить на реке Нарве вдоль границы с РФ водные заграждения, передает ERR.

Согласно статье, для пограничной охраны республики плавающие заграждения будут новинкой, хотя, например, в 2023-м на границе США и Мексики их разместили на участке в 300 м.

Замдиректора департамента Вейко Коммусаар рассказал, что система сетей, якорей и буев помешает пересечь границу на лодке или вплавь. Власти намерены опробовать пилотный проект на участках в 500 м и 1,5 тыс. м.

«Посмотрим, как это временное или в будущем постоянное заграждение, возведенное в воде, поможет противостоять опасностям, подстерегающим нас», — сказал Коммусаар.

Как уточняется, стоимость пилотного проекта оценивается в примерно €1 млн. Сначала заграждения планируют установить на Нарве и озере Теплом в Чудско-Псковском озерном комплексе. Там риск нелегального пересечения границы наиболее высок. В ближайшие месяцы начнутся закупки заграждений, а тестировать их будут в 2026 году.

В мае прошлого года сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российскую сторону в демонтаже на реке Нарва буев, разделяющих территории двух стран. До этого РФ оспорила предложенные республикой местоположения половины из 250 буев. В Евросоюзе сочли инцидент провокацией.

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