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В Белгородской области ВСУ ударили FPV-дроном по машине с людьми

Гладков: трое пострадали при атаке FPV-дрона ВСУ по автомобилю в селе Дорогощь
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Inna Varenytsia/Reuters

В районе села Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области автомобиль подвергся атаке FPV-дрона со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате удара пострадали трое мирных жителей. По словам губернатора, всех раненых доставили в местную амбулаторию на попутном транспорте. У одной из пострадавших женщин врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения. У мужчины — баротравма и ожог в области около уха, у другого — предположительно баротравма.

Для продолжения лечения пациентов планируется перевезти в городскую больницу №2 Белгорода силами бригады скорой медицинской помощи. Как отметил глава региона, информация о последствиях атаки уточняется.

Накануне военнослужащие ВСУ нанесли удары по городу Шебекино и селу Дунайка Белгородской области, в результате чего пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области запустят новый сигнал оповещения об атаках БПЛА.

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