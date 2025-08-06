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На Кубани задержали двух продавцов чачи, которой отравились несколько человек

На Кубани задержаны две подозреваемые по делу об отравлении алкоголем
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус» задержали двоих жительниц Краснодарского края, которые подозреваются в причастности к отравлению трех человек самодельным алкоголем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка «Казачий» занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления. После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия», — написала представитель ведомства.

Об отравлении людей несколькими утром 6 августа сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, несколько человек купили самодельную чачу на Казачьем рынке. По предварительной информации, в результате потребления напитка пострадали восемь человек.

Вечером 6 августа Волк сообщила, что число граждан, которые отравились самодельным алкоголем на Кубани, может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов. По факту произошедшего следователи возбудили дело.

Ранее полиция Сочи проверила рынок после отравления чачей.

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