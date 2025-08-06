На Кубани задержали двух продавцов чачи, которой отравились несколько человек

На Кубани задержаны две подозреваемые по делу об отравлении алкоголем

Сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус» задержали двоих жительниц Краснодарского края, которые подозреваются в причастности к отравлению трех человек самодельным алкоголем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка «Казачий» занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления. После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия», — написала представитель ведомства.

Об отравлении людей несколькими утром 6 августа сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, несколько человек купили самодельную чачу на Казачьем рынке. По предварительной информации, в результате потребления напитка пострадали восемь человек.

Вечером 6 августа Волк сообщила, что число граждан, которые отравились самодельным алкоголем на Кубани, может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов. По факту произошедшего следователи возбудили дело.

Ранее полиция Сочи проверила рынок после отравления чачей.