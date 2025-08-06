Стало известно об увеличении числа пострадавших от некачественной чачи в Сочи

Число пострадавших от некачественной чачи, купленной в Адлере на рынке, увеличилось до восьми. Об этом пишет Mash.

«Родственница жертв рассказала нам: ее сестра с семьей (отдыхающие из Подмосковья) приобрели у знакомой продавщицы на «БаZаре» в Сириусе чачу на шелковице и дыне 30 июля. Вечером выпили по рюмашке на базе отдыха — на вторые сутки всем стало плохо. Сначала подумали — похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание», — говорится в посте.

Уточняется, что все пострадавшие купили алкоголь в одной торговой точке.

6 августа сообщалось, что трех человек, отравившихся чачей, спасти не удалось. По данным Telegram-канала SHOT, люди купили чачу на Казачьем рынке в Адлере, при этом этот напиток был изготовлен самостоятельно. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Предполагаемых продавцов напитка задержали.

Ранее в Оренбургской области медики спасли мальчика, отравившегося крысиным ядом.