На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об увеличении числа пострадавших от некачественной чачи в Сочи

Mash: количество пострадавших от чачи в Адлере увеличилось до восьми
true
true
true
close
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Число пострадавших от некачественной чачи, купленной в Адлере на рынке, увеличилось до восьми. Об этом пишет Mash.

«Родственница жертв рассказала нам: ее сестра с семьей (отдыхающие из Подмосковья) приобрели у знакомой продавщицы на «БаZаре» в Сириусе чачу на шелковице и дыне 30 июля. Вечером выпили по рюмашке на базе отдыха — на вторые сутки всем стало плохо. Сначала подумали — похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание», — говорится в посте.

Уточняется, что все пострадавшие купили алкоголь в одной торговой точке.

6 августа сообщалось, что трех человек, отравившихся чачей, спасти не удалось. По данным Telegram-канала SHOT, люди купили чачу на Казачьем рынке в Адлере, при этом этот напиток был изготовлен самостоятельно. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Предполагаемых продавцов напитка задержали.

Ранее в Оренбургской области медики спасли мальчика, отравившегося крысиным ядом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами