В МВД допустили рост числа отравившихся самодельным алкоголем на Кубани

МВД: число отравившихся самодельным алкоголем на Кубани может быть больше

Число граждан, которые отравились самодельным алкоголем на Кубани, может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В настоящее время устанавливаются производитель опасного для жизни алкоголя и другие лица, причастные к противоправной деятельности», — написала представитель ведомства.

Волк добавила, что по факту произошедшего следователи возбудили дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники полиции и Росгвардии провели рейды на рынке, в ходе которых изъяли алкогольную продукцию, отметила представитель МВД.

Об отравлении людей несколькими часами ранее сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, несколько человек купили самодельную чачу на Казачьем рынке. По предварительной информации, в результате потребления напитка пострадали восемь человек.

Ранее в Оренбургской области медики спасли мальчика, отравившегося крысиным ядом.