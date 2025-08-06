В Сочи три человека не выжили после отравления чачей, купленной на рынке

SHOT: в Сочи три человека отравились чачей с местного рынка, их не спасли

В Краснодарском крае три человека не выжили после употребления алкогольного напитка, купленного на рынке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, супруги купили чачу на Казачьем рынке в Адлере, при этом этот напиток был изготовлен самостоятельно.

Спустя некоторое время муж и жена попробовали жидкость и отравились. В результате мужчину спасти не удалось, женщина уже несколько дней находится в больнице.

«Позднее выяснилось, что такая же участь постигла еще двух мужчин», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что предполагаемых продавцов напитка задержали.

До этого в Петербурге молодого человека госпитализировали с химическим ожогом рта и дыхательных путей. Выяснилось, что подросток выпил нашатырный спирт. В реанимации специалисты оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее в Оренбургской области медики спасли мальчика, отравившегося крысиным ядом.