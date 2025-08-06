Полиция Сочи проверила рынок после отравления чачей

В Сочи сотрудники МВД провели рейд на рынке после отравления людей некачественной чачей. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии на территории рынка «Казачий» проведены рейды, в ходе которых изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция», — говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), добавила Волк.

До этого стало известно, что число пострадавших в результате отравления увеличилось до восьми. Известно, что все они купили алкоголь в одной торговой точке.

6 августа сообщалось, что трех человек, отравившихся чачей, спасти не удалось. По данным Telegram-канала SHOT, люди купили чачу на Казачьем рынке в Адлере, при этом этот напиток был изготовлен самостоятельно.

Ранее в Оренбургской области медики спасли мальчика, отравившегося крысиным ядом.