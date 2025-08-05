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В Оренбургской области медики спасли мальчика, отравившегося крысиным ядом

В Сорочинске годовалый мальчик отравился крысиным ядом
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Shutterstock/FOTODOM

Ребенок из Оренбургской области попал в больницу из-за недосмотра матери. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Сорочинске. Годовалый мальчик нашел дома рассыпанную отраву для грызунов и взял в рот. В этот момент мать мыла полы на веранде, но, увидев, что сын нашел крысиный яд, подбежала к нему и вытащила отраву изо рта, после чего вместе с ним поехала в больницу.

«Медики подтвердили факт контакта с токсином, но сейчас жизни малыша ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

Детали о том, в каком состоянии находился ребенок, когда поступил в медучреждение, не уточняются.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого подобный случай произошел в Подмосковье. Когда мать отвернулась, ребенок нашел под столом обработанную отравой крупу и взял в рот немного. Родительница обратилась к медикам.

До этого чувашскую гимназию перевели на онлайн-обучение после массового отравления учащихся.

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