Прокурор запросил 6 лет колонии для экс-директора парка «Патриот»

Государственное обвинение просит назначить шесть лет лишения свободы бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу суд признать Ахмедова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — заявил он.

До этого свидетель рассказал, что Ахмедов действовал под давлением бывшего замглавы Минобороны России Павла Попова и не имел личной заинтересованности в инкриминируемых ему деяниях. По его словам, за время работы Ахмедова на посту руководителя парка посещаемость «Патриота» увеличилась на 30%, а сам парк стал лауреатом премии Минобороны РФ в области культуры.

По версии военной прокуратуры, не позднее марта 2022 года генерал Павел Попов создал ОПГ с целью хищения средств, выделенных Минобороны РФ на строительство парка «Патриот». К реализации своего преступного плана он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова. Общая сумма ущерба государству от их действий составила более 25 млн рублей.

Ранее экс-директор «Патриота» рассказал, кто получил всю выгоду от хищения средств Минобороны.