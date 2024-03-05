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Приговор Зареме Мусаевой сократили на три месяца

Кассационный суд смягчил Зареме Мусаевой приговор на три месяца

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Комитет против пыток/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Кассационный суд смягчил на три месяца приговор супруге бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой и назначил ей четыре года девять месяцев колонии-поселения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Адвокат Александр Савин сообщил, что он просил прекратить преследование Мусаевой на заседании в Пятом кассационном суде, прокурор хотел убрать положения об отягчающих обстоятельствах.

Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда в отставке Сайди Янгулбаева и мать чеченских правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. В январе 2022 года женщину забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Доставленная в Грозный Мусаева якобы напала на полицейского и чуть не лишила его глаза, заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил женщине наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения.

Ранее Верховный суд Чечни отправил на пересмотр отказ выпустить Зарему Мусаеву по УДО.

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