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Адвокат заявил, что жене экс-судьи Верховного суда Чечни хотят увеличить срок

Савин: жене экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаевой запросили 4 года колонии
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Комитет против пыток/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Прокурор потребовал назначить дополнительные четыре года и один месяц лишения свободы в колонии-поселении для Заремы Мусаевой — жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом в комментарии РБК сообщил адвокат обвиняемой Александр Савин.

По данным агентства, дело рассматривается в Шалинском городском суде Чечни. Мусаеву обвинили в дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

Обвинение было выдвинуто из-за инцидента, который произошел в октябре 2024 года. По данным расследования, в служебном автомобиле во время перевозки из больницы Мусаева напала на сотрудника ФСИН, поцарапала ему шею и сорвала с него погоны. Женщина не признала свою вину. По ее словам, никакого конфликта не было и версия следователей построена на недоказанных утверждениях и противоречивых фактах.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца. 19 апреля медкомиссия постановила, что у Мусаевой нет заболеваний, которые могли бы стать причиной освобождения из колонии.

Ранее стало известно, что экс-главу Тамбовской области этапируют в Москву для избрания меры пресечения.

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