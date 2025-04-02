Свердловчанина, прикурившего сигарету от Вечного огня, посадили на три года

Жителю Свердловской области дали три года за реабилитацию нацизма

Свердловчанина, который прикурил сигарету от Вечного огня, отправили в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел летом прошлого года в Ревде. 30 июля местный житель, уже девять раз привлекавшийся к уголовной ответственности, с голым торсом залез на установленный в парке Победы памятник, поднес сигарету к пламени мемориального комплекса и поджег ее. Было установлено, что преступление мужчина совершил, находясь под административным надзором, требования которого неоднократно нарушал.

Ревдинца задержали и судили за реабилитацию нацизма и уклонение от административного. В итоге Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчину лишили права публиковать что-либо в интернете на два года.

Ранее к реальному лишению свободы приговорили белоруса, готовившего еду на Вечном огне в Пскове.