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Полиция отреагировала на сообщения о беспорядках с мигрантами в Перми

Полиция опровергла слухи о беспорядках мигрантов в Перми
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Пермское ГУ МВД опровергло распространившиеся в соцсетях сообщения о массовых беспорядках с участием мигрантов в микрорайоне Крым. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В управлении пояснили, что сотрудники находились в районе для планового обеспечения общественного порядка.

«Сведения о якобы беспорядках со стороны иностранных граждан не соответствуют действительности. Массовых инцидентов зафиксировано не было», — подчеркнули в ГУ МВД.

6 августа движение «Русская община» сообщила, что в Перми произошли беспорядки с участием мигрантов, на место прибыло большое количество полицейских. По их данным, беспорядки начались в микрорайоне Новый Крым среди работников порохового завода.

5 августа сообщалось, что в центре Москвы силовики задержали в хостеле около 300 нелегальных мигрантов. По данным ГУ Росгвардии, в ходе специального мероприятия у 400 иностранцев, проживающих в заведении, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу. В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Госдуме призвали навсегда выдворять из РФ родственников мигрантов-преступников.

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