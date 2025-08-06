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У берегов Камчатки произошло землетрясение

РАН: у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Об этом сообщили «Интерфаксу» в камчатском филиале Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН.

Сейсмособытие случилось в 13:35 мск. Эпицентр находился в 213 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 39,3 км под морским дном.

Жители Петропавловска-Камчатского могли ощутить подземные толчки силой до трех баллов.

После землетрясения в течение 20 минут произошли четыре афтершока магнитудой 4,8 - 5,7.

Полуостров Камчатка сдвинулся на два метра в результате землетрясения, которое произошло у его берегов в Тихом океане 30 июля и стало самым сильным за последние 73 года. Максимальные косейсмические смещения наблюдались в южной части полуострова — там они составили почти 2 метра, сообщили в камчатском филиале ЕГС РАН. В Госдуме заявили, что эти показатели все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков заявил, что последствия землетрясения на Камчатке можно сравнить с катастрофой в Помпеях в I веке нашей эры. По словам ученого, глубинное землетрясение, связанное со стыком плит, которое произошло на Камчатке, приведет к существенным изменениям рельефа региона, а также береговой линии и даже морского дна.

Ранее были раскрыты последствия землетрясения на Камчатке.

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