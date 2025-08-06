Раскрыты последствия землетрясения на Камчатке

Ученый Чебров: после землетрясения Камчатка немного снизилась по высоте

Директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров рассказал, к каким последствиям привело землетрясение на Камчатке. Об этом ученый рассказал газете «Известия».

По его словам, Камчатка немного снизилась по высоте, но новых значительных изменений не следует ожидать, кроме того, что будет происходить в ходе афтершокового процесса.

«А сам по себе сейсмический процесс на Камчатке не останавливался», — добавил Чебров.

Незадолго до этого в ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН заявили, что специалисты во время полевых работ в районе реки Студеной обнаружили, что дамба, которая в 2023 году была построена в районе Ключевского вулкана для отсечения водотока между правым и левым течением реки, была разрушена.

На Камчатке 30 июля произошло самое мощное за последние десятилетия землетрясение — магнитудой 8,8. Подземные толчки ощущались также на северных Курилах. В результате было объявлено предупреждение о цунами и введен режим ЧС в Северо-Курильском районе. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты.

На фоне толчков активизировался вулкан Ключевской, начав выбрасывать пепел. Однако, по словам ученых, извержение Ключевского не связано с землетрясением, поскольку вулкан активен давно.

Ранее двум вулканам на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.