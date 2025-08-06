На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД Перми опровергли информацию о беспорядках с участием мигрантов

В Перми полиция опровергла данные о массовых беспорядках с мигрантами
true
true
true
close
Global Look Press

Представители местного МВД указали на отсутствие массовых беспорядков с участием мигрантов в Перми. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

В полиции заявили, что распространившаяся информация не соответствует действительности. Появление сотрудников правоохранительных органов на улицах было связано с другими событиями.

«Сотрудниками полиции проводится плановая работа по охране общественного порядка», – сообщается в публикации.

По данным местных пабликов, мигранты нарушали закон в микрорайоне Новый Крым. Иностранцы — работники местного порохового завода якобы устроили массовые беспорядки. На опубликованных кадрах заметно, как около местных учреждений стоят около десяти машин МВД. Сами сотрудники правоохранительных органов также находятся рядом.

До этого в московском хостеле силовики задержали около 300 мигрантов, которые нелегально оказались на территории РФ. Подозреваемых в нарушении закона направили в отдел полиции.

Ранее в Госдуме призвали навсегда выдворять из РФ родственников мигрантов-преступников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами