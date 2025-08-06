В МВД Перми опровергли информацию о беспорядках с участием мигрантов

В Перми полиция опровергла данные о массовых беспорядках с мигрантами

Представители местного МВД указали на отсутствие массовых беспорядков с участием мигрантов в Перми. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

В полиции заявили, что распространившаяся информация не соответствует действительности. Появление сотрудников правоохранительных органов на улицах было связано с другими событиями.

«Сотрудниками полиции проводится плановая работа по охране общественного порядка», – сообщается в публикации.

По данным местных пабликов, мигранты нарушали закон в микрорайоне Новый Крым. Иностранцы — работники местного порохового завода якобы устроили массовые беспорядки. На опубликованных кадрах заметно, как около местных учреждений стоят около десяти машин МВД. Сами сотрудники правоохранительных органов также находятся рядом.

До этого в московском хостеле силовики задержали около 300 мигрантов, которые нелегально оказались на территории РФ. Подозреваемых в нарушении закона направили в отдел полиции.

Ранее в Госдуме призвали навсегда выдворять из РФ родственников мигрантов-преступников.