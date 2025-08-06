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Челябинец приставал к детям и угрожал им силой, когда они отказывались говорить

В Челябинске мужчину с пистолетом задержали за странное внимание к детям
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ВАРЯГ технологии безопасности/VK

В Челябинске мужчина, у которого при себе был пистолет, приставал к детям со странными предложениями. О задержании сообщает охранная служба «Варяг» на своей странице во «ВКонтакте».

В понедельник, 4 августа, работники алкомаркета на улице Академика Макеева обратили внимание на подозрительного гражданина, который подходил к детям на улице, и нажали тревожную кнопку.

На место прибыли бойцы ГБР, которые поговорили с несовершеннолетними. Те подтвердили, что мужчина пытался с ними заговорить, а когда они отказывались, незнакомец угрожал избиением.

В итоге подозреваемого задержали в соседнем магазине. Там он столкнулся с другими детьми и вновь стал о чем-то их просить. У задержанного изъяли пистолет, предположительно, пневматический, а его самого передали правоохранителям.

До этого аналогичный случай произошел в Новосибирске. Там мигрант приставал к детям и просился в гости. Иностранец оказывал знаки внимания школьницам. Он предлагал познакомиться, а затем забежал в подъезд за одной из девочек, схватил ее за одежду и стал проситься зайти в гости. Мужчину прогнала местная жительница, родители девочек обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции не смогли установить местонахождение подозреваемого, в полицию были доставлены его друзья, которые находились в России незаконно.

Ранее в Барнауле неизвестный пытался заманить девочек в машину.

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