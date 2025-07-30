В Барнауле неизвестный пытался заманить девочек в машину

В Алтайском крае мужчина уговаривал детей сесть к нему в машину

В Барнауле неизвестный предлагал девочкам сесть к нему в машину и прокатиться. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

О произошедшем в социальных сетях рассказала местная жительница. По ее словам, инцидент произошел во дворах домов по улице Георгиева. Неизвестный мужчина на авто остановился возле группы девочек-подростков и предложил им прокатиться с ним на речку.

«Я подошла и переспросила, он сказал: «Садитесь в машину и поехали со мной на речку». Потом я стала уходить, он вышел из машины и начал звать, в итоге я просто убежала», — рассказала девушка.

Родители несовершеннолетних обратились в правоохранительные органы, обращение зарегистрировано в МВД Барнаула.

До этого петербуржец шесть лет растлевал девочку и получил срок. По версии следствия, в период с марта 2011 по октябрь 2017 года мужчина приставал к девочке. Помимо этого, он делал с ней фото, таким образом изготавливая материалы порнографического характера. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее красноярца привязали к столбу после того, как он домогался двух девочек в магазине.