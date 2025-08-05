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В Новосибирске мигрант приставал к детям и просился в гости

Mash: в Новосибирске родители обвинили иностранца в приставаниях к детям
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В Новосибирске иностранец приставал к девочкам во дворе дома и просился к ним в гости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в Затулинском районе города на детской площадке во дворе многоэтажки. Иностранец оказывал знаки внимания школьницам.

Молодой мужчина предлагал познакомиться, а затем забежал в подъезд за одной из девочек, схватил ее за одежду и стал проситься зайти в гости. Злоумышленника прогнала местная жительница, родители девочек обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции не смогли установить местонахождение подозреваемого, в полицию были доставлены его друзья, которые находились в России незаконно.

До этого в Барнауле неизвестный предлагал девочкам сесть к нему в машину. О произошедшем в социальных сетях рассказала местная жительница. Мужчина на авто остановился возле группы девочек-подростков и предложил им прокатиться с ним на речку. Родители несовершеннолетних обратились в правоохранительные органы, обращение зарегистрировано в МВД Барнаула.

Ранее в Петербурге судимый отчим приставал к дочери сожительницы.

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