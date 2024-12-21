Турист из Австрии сбил на гидроцикле россиянина в Таиланде

Россиянин утонул на Пхукете после наезда гидроцикла под управлением австрийца

На Пхукете австрийский турист за рулем гидроцикла наехал на купавшегося россиянина. Об этом сообщило издание Khaosod.

Инцидент произошел на пляже Карон 17 декабря. Водный мотоцикл на большой скорости врезался в 58-летнего туриста из России, который путешествовал в одиночку, ему не удалось спастись. Первоначально предполагалось, что мужчина утонул, но свидетели рассказали, что жертву сбил неизвестный на гидроцикле.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения из соседнего отеля и узнали, что в этом районе катались на арендованных гидроциклах двое иностранцев. При осмотре одного из гидроциклов были обнаружены царапины и повреждения краски, в ходе расследования выяснилось, что им управлял 25-летний гражданин Австрии.

Подозреваемого нашли на одном из курортов острова Пхи-Пхи в соседней провинции Краби и арестовали вечером 19 декабря. Ему уже предъявили обвинения, но австриец пока не признает свою вину.

Ране россиянин захотел поплавать в бассейне на крыше и не выжил.