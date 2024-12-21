Турист из Австрии сбил на гидроцикле россиянина в Таиланде

На Пхукете австрийский турист за рулем гидроцикла наехал на купавшегося россиянина. Об этом сообщило издание Khaosod.
Инцидент произошел на пляже Карон 17 декабря. Водный мотоцикл на большой скорости врезался в 58-летнего туриста из России, который путешествовал в одиночку, ему не удалось спастись. Первоначально предполагалось, что мужчина утонул, но свидетели рассказали, что жертву сбил неизвестный на гидроцикле.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения из соседнего отеля и узнали, что в этом районе катались на арендованных гидроциклах двое иностранцев. При осмотре одного из гидроциклов были обнаружены царапины и повреждения краски, в ходе расследования выяснилось, что им управлял 25-летний гражданин Австрии.
Подозреваемого нашли на одном из курортов острова Пхи-Пхи в соседней провинции Краби и арестовали вечером 19 декабря. Ему уже предъявили обвинения, но австриец пока не признает свою вину.
Ране россиянин захотел поплавать в бассейне на крыше и не выжил.