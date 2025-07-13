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В Воронежской области столкнулись гидроцикл и речной трамвай

СК: в Воронежской области столкнулись гидроцикл и речной трамвай, идет проверка
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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

На Воронежском водохранилище произошло столкновение гидроцикла с речным трамваем, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел вечером 12 июля. В момент столкновения на борту трамвая находились два пассажира. В результате происшествия травмы получил водитель гидроцикла — его госпитализировали. Пассажиры и капитан речного трамвая не пострадали.

Правоохранители проводят доследственную проверку по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В середине июня два катера столкнулись на реке Волге в Саратовской области. Инцидент произошел вечером рядом с автомобильным мостом Саратов — Энгельс. В результате происшествия катера получили повреждения, но никто из находившихся на борту людей не пострадал. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

До этого в Первомайском районе Новосибирска на реке Обь моторная лодка с пожилой парой на борту столкнулась с баржей, шедшей на буксире по основному судовому ходу. В результате столкновения лодка затонула, мужчина и женщина оказались в воде. Удар был сильным — лодку отбросило и буквально перемололо под тяжестью судна. К счастью, люди не пострадали. На помощь оперативно прибыли спасатели, которые эвакуировали людей на берег.

Ранее два судна затонули на реке Лене в Якутии.

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