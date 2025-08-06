Почти тысяча специалистов МЧС устраняют последствия циклона в Туапсинском районе

В Туапсинском районе последствия циклона продолжают устранять 965 специалистов и 87 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что с затопленных территорий вывезли около 600 тонн отходов, при этом специалисты МЧС по-прежнему очищают от мусора социальные объекты и частные дома.

Накануне в МЧС рассказали, что в поселке Лермонтово частично восстановили водовод, а также установили 19 емкостей с технической водой.

3 августа из-за сильных ливней в Туапсинском районе реки вышли из берегов, а в Лермонтово поток разрушил автомобильный мост. Также из-за селевого потока было временно перекрыто движение по трассе М-4 «Дон» в направлении Сочи.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за непогоды власти эвакуировали детские туристические группы.

Ранее в Краснодарском крае автобус с 25 пассажирами упал с моста в реку при подтоплении.