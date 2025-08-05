МЧС показало кадры ликвидации последствий циклона в Туапсинском районе

МЧС: более 180 специалистов устраняют последствия циклона в Туапсинском районе

Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия циклона в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Всего к работам привлечены более 180 специалистов и 51 единица техники МЧС России, говорится в сообщении. Кроме того, в поселке Лермонтово частично восстановили водовод, а также установили 19 емкостей с технической водой.

«В поселке Новомихайловский на базе школы №35 развернут пункт выдачи питьевой воды», — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что оценочные комиссии обследовали 381 адрес в районе подтопления.

3 августа из-за сильных ливней в Туапсинском районе реки вышли из берегов, а в Лермонтово поток разрушил автомобильный мост. Также из-за селевого потока было временно перекрыто движение по трассе М-4 «Дон» в направлении Сочи.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за непогоды власти эвакуировали детские туристические группы.

Ранее в Краснодарском крае автобус с 25 пассажирами упал с моста в реку при подтоплении.