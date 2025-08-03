Власти Краснодарского края решили эвакуировать детские тургруппы из-за непогоды

В Туапсинском районе проводится эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, погодные условия в районе остаются сложными. Сильные ливни привели к подъему уровня воды в реках. В Лермонтово смыло мост, движение через Молдаванский перевал было ограничено из-за схода селя, отметил Кондратьев.

«Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе», — написал он.

Он добавил, что в настоящее время специалисты выясняют, не пострадали ли дома от подтоплений.

Сегодня госкомпания «Автодор» сообщила, что в Краснодарском крае произошел сход селевых масс на проезжую часть трассы М-4 «Дон». Там уточнили, что на место происшествия прибыла тяжелая техника для расчистки дорожного полотна. На аварийном участке организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара.

Накануне в МЧС предупредили, что в течение суток 3 и 4 августа местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Ранее в Краснодарском крае смерч разрушил пляж.