В Белгородской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Сотрудники аварийных служб восстановили электроснабжение в Волоконовском районе Белгородской области, где произошло частичное отключение света после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе в результате атак дронов без света оставались 11 населенных пунктов. Аварийными службами электроснабжение восстановлено», — отметил глава российского субъекта.

Он добавил, что в течение суток три населенных пункта Волоконовского района подверглись атакам пяти беспилотников. Речь идет о хуторах Зеленый Клин и Давыдкин, а также Коновалово. В последнем населенном пункте был поврежден частный жилой дом.

Удары, в результате которых в Волоконовском районе Белгородской области произошло частичное отключение света, были нанесены 5 августа. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) без света временно остались села Новое, Борисовка и Тишанка, хутора Шаховка, Григорьевка, Бочанка, Плотвянка, Екатериновка, Волчий-Первый, Зеленый Клин и Верный.

Ранее в Донецкой народной республике более 150 тыс. человек остались без света из-за атак ВСУ.