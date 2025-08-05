В Белгородской области сообщили об атаке дронов ВСУ на мирное население

Губернатор Гладков: в селе Веселая Лопань при взрыве дрона пострадала женщина

В селе Веселая Лопань Белгородского района в результате детонации беспилотника во дворе частного дома пострадала женщина. Об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Женщину госпитализировали и медики оказали ей необходимую помощь. Она решила продолжить реабилитацию амбулаторно. В результате взрыва беспилотника были повреждены окна, кровля здания, а также две хозяйственные постройки.

«В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом — выбиты окна, повреждены крыша и стена. Также посечен осколками припаркованный автомобиль», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в селе Головчино беспилотник попал в ГАЗель. Ударом был поврежден кузов и выбиты окна. Похожая ситуация произошла в поселке Уразово, где дрон сдетонировал о дорожное полотно и повредил автомобиль. Еще один беспилотник взорвался у дороги и повредил остекление коммерческого объекта.

В хуторе Леоновка была повреждена линия газоснабжения. Экстренные службы города быстро восстановили работу. В хуторе Бабка в результате атаки FPV-дрона была повреждена линия электропередачи.

Помимо этого, в селе Бобрава дрон нанес удар по машине, выбив окна. Аналогичная ситуация произошла в поселке Красная Яруга. Никто из мирных жителей в результате детонации снаряда не пострадал.

В Волоконовском районе временно остались без света села Борисовка, Новое и Тишанка, а также хутора Бочанка, Верный, Волчий-Первый, Григорьевка, Екатериновка, Зелёный Клин, Плотвянка и Шаховка. Специалисты, по словам Гладкова, начнут работы после одобрения МО РФ.

В селе Грузское в результате атаки беспилотника был поврежден инфраструктурный объект связи.

Ранее украинские военные нанесли удары по больницам в Белгородской области.