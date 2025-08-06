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Извержение вулкана Ключевского на Камчатке может начаться в ближайшее время

ФИЦ ЕГС РАН: Ключевской может начать извергаться в ближайшие три дня
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Юрий Демянчук/РИА Новости

В ближайшие три дня на Камчатке прогнозируется извержение вулкана Ключевского. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы (ЕГС) РАН в Telegram-канале.

«На основе данных о вулканическом дрожании можно сделать вывод, что в ближайшие трое суток ожидается пароксизмальное извержение вулкана Ключевской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания было зафиксировано после землетрясения 30 июля, которое стало сильнейшим с 1952 года. Ученые сообщают, что амплитуда выросла в два раза.

В ФИЦ ЕГС РАН считают, что извержение может иметь параметры, аналогичные пароксизмальным извержениям 1 октября 1994 года, 20 октября 2013 года и 31 октября 2023 года.

До этого в ФГБУН «Институте вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН сообщили, что на Камчатке в районе Ключевского вулкана разрушена построенная в 2023 году дамба.

30 июля на Камчатке произошло самое мощное за последние десятилетия землетрясение — магнитудой 8,8. Подземные толчки ощущались также на северных Курилах. В результате было объявлено предупреждение о цунами и введен режим ЧС в Северо-Курильском районе. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты.

На фоне этого активизировался вулкан Ключевской, начав выбрасывать пепел. Однако, по словам ученых, извержение Ключевского не связано с землетрясением, поскольку вулкан активен давно.

Ранее двум вулканам на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

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