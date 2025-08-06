Стало известно о разрушении дамбы у Ключевского вулкана на Камчатке

На Камчатке в районе Ключевского вулкана разрушена построенная в 2023 году дамба

Специалисты во время полевых работ в районе реки Студеная обнаружили, что дамба, которая в 2023 году была построена в районе Ключевского вулкана для отсечения водотока между правым и левым течением реки, разрушена. Вода течет по обоим рукавам реки, сообщили в Telegram-канале ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН.

По его информации, поток лавы вулкана спускается по склону к леднику Богдановича. Следствием плавления льда является высвобождение огромных масс воды, которые устремляются вниз по склону, продуцируя масштабные грязекаменные потоки.

«В случае схода значительных грязевых потоков, они неминуемо достигнут трассы Мильково-Усть-Камчатск на участке со 153 по 187 км и приведут к ее размытию и блокированию движения автотранспорта», — сказано в сообщении.

В ИВиС предупредили об угрозе для туристов в Толбачинском доле.

«Находящиеся там люди могут быть заблокированы. При попытке пересечь реку могут быть уничтожены транспортные средства, включая высокопроходимые», — добавляется в сообщении.

На Камчатке 30 июля произошло самое мощное за последние десятилетия землетрясение — магнитудой 8,8. Подземные толчки ощущались также на северных Курилах. В результате было объявлено предупреждение о цунами и введен режим ЧС в Северо-Курильском районе. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты.

На фоне этого активизировался вулкан Ключевской, начав выбрасывать пепел. Однако, по словам ученых, извержение Ключевского не связано с землетрясением, поскольку вулкан активен давно.

Ранее двум вулканам на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.