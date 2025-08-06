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В Госдуме предложили маркировать упаковки IQOS

Чернышов предложил размещать устрашающие изображения на упаковках IQOS
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Предупреждающие изображения о вреде курения следует размещать на упаковках систем нагревания табака, включая устройства вроде IQOS, по аналогии с сигаретами. Об этом ТАСС рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, данная мера станет честным подходом к россиянам и особенно к молодому поколению.

Парламентарий добавил, что сегодня каждый третий молодой курильщик выбирает системы нагревания табака, что является опасной иллюзией безопасности.

«Если Европа размещает устрашающие изображения на таких упаковках, и это дает результат, нам стоит использовать этот опыт. Потому что здоровье нации — это не зона маркетингового компромисса», — добавил Чернышов.

В июле сообщалось, что министерство финансов России подготовило поправки в Налоговый кодекс, в рамках которых предлагается установить пошлины в размере 20 тысяч рублей для получения лицензии на розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией.

В апреле главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев сообщил, что если в России введут обязательное лицензирование для продажи табачной продукции, то это станет трамплином для развития нелегального рынка и приведет к обратному эффекту.

Ранее в Госдуму внесли проект о запрете продажи сигарет на остановках.

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