В Госдуму внесли проект о запрете продажи сигарет на остановках

Законодательная Дума Хабаровского края внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи содержащей никотин продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«Предлагается... запретить на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией», — говорится в проекте.
По задумке авторов, запрет также должен распространиться на кальяны, а также электронные сигареты и другие устройства для потребления никотинсодержащей продукции.
В январе сообщалось, что комитет Государственной думы РФ по охране здоровья не поддержал законопроект о запрете курения на остановках общественного транспорта и возле подъездов жилых домов.
До этого общественники заявили, что в России за последние 10 лет количество случаев курения вейпов у детей выросло в 10 раз.
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