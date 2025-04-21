Эксперт о введении лицензий на торговлю сигаретами: «Эффект будет обратный»

Если в России введут обязательное лицензирование для продажи табачной продукции, то это станет трамплином для развития нелегального рынка и приведет к обратному эффекту, считает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. Предлагаемые меры он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал ударом по добросовестной рознице.

Так Королев прокомментировал сообщение о том, что правительство поддержало инициативу Минфина РФ ввести лицензирование табачной продукции по примеру алкоголя. По его мнению, это приведет к сокращению легальных точек торговли и росту серого рынка. Он напомнил, что у продавцов и без того нет возможности для наценки на продукцию.

«Так что закрывать новые затраты на лицензию людям будет не из чего. И, конечно, какая-то часть предпочтет вообще закрыться или перестать работать с этой товарной категорией. А это прямая дорога к нелегальным каналам продажи», — заявил специалист, подчеркнув, что небольшим магазинам будет очень сложно отбивать затраты на получение лицензии.

В конечном итоге предлагаемые меры выведут не сетевые продуктовые магазины из сегмента легального рынка, поэтому необходимо доработать инициативу, заключил эксперт.

Напомним, врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал «Газете.Ru», что при выкуривании сигареты у человека может пропасть чувство голода. Этот эффект обусловлен действием никотина на нейромедиаторные и нейроэндокринные системы организма. Однако он призвал учитывать, что это вмешательство в естественные механизмы тела, и такой «контроль» над аппетитом — иллюзия, которая часто приводит к другим проблемам.

Ранее сообщалось, что в России могут добавить неделю отпуска бросившим курить россиянам.