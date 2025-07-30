Минфин назвал размер пошлины за лицензии на розничную торговлю табаком

Минфин предложил взимать 20 тысяч рублей за лицензии на торговлю табаком в рознице

Министерство финансов России подготовило поправки в Налоговый кодекс, в рамках которых предлагается установить пошлины в размере 20 тысяч рублей для получения лицензии на розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предлагается установить пошлину за предоставление лицензии на розничный оборот в размере 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии, за каждую торговую точку. Пошлина за выдачу лицензии на оптовый оборот сроком действия 5 лет составит 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что торговля табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии повлечет административную и уголовную ответственность. При этом вводить лицензирование планируется поэтапно с марта 2026 года.

В апреле главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев сообщил, что, если в России введут обязательное лицензирование для продажи табачной продукции, то это станет трамплином для развития нелегального рынка и приведет к обратному эффекту. Предлагаемые меры он назвал ударом по добросовестной рознице.

Ранее в Госдуму внесли проект о запрете продажи сигарет на остановках.