Невзоров заявил об отсутствии русской культуры и отказе считать Россию родиной

Невзоров: я не считаю Россию своей родиной, русской культуры не существует

Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что не считает Россию своей родиной и отрицает существование русской культуры. Беседа опубликована на YouTube-канале Дудя.

По словам Невзорова, проживание в Европе убедило его в принадлежности к западной цивилизации. Он утверждает, что практически вся культура имеет западное происхождение.

«Я не уверен, что я продукт России. [...] Родина моя — в западной культуре и науке. Русской культуры не существует. Если бы моя родина была не на Западе — занимал бы в России высокий пост. А я — с судимостями, объявленный террористом», — пояснил он свою позицию.

В этом же интервью Невзоров поблагодарил Киев за полученный паспорт гражданина Украины. Кроме того, Невзоров сравнил россиян с глубоководными червями и признался в русофобии.

2 июля 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его супругу Лидию Невзорову экстремистским объединением и запретил им вести какую-либо деятельность на территории России. Суд также постановил конфисковать имущество супругов Невзоровых в пользу государства.

Иск против Невзоровых был подан прокурором Санкт-Петербурга в начале мая прошлого года в интересах государства и неопределенного круга лиц. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме по ходатайству представителя прокуратуры, так как в процессе должны были быть оглашены персональные данные ответчиков и документы с банковской тайной.

Ранее сообщалось, что Невзоров имеет долг перед ФНС.