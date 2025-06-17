Заочно осужденный журналист Невзоров имеет долг перед ФНС

Заочно осужденный на восемь лет колонии за распространение ложной информации о российской армии журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) имеет налоговую задолженность в размере примерно 8 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Невзоров Александр Глебович имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 7 тыс. 826 рублей», — сообщил источник.

2 июля 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его супругу Лидию Невзорову экстремистским объединением и запретил им вести какую-либо деятельность на территории России. Суд также постановил конфисковать имущество супругов Невзоровых в пользу государства.

Иск против Невзоровых был подан прокурором Санкт-Петербурга в начале мая прошлого года в интересах государства и неопределенного круга лиц. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме по ходатайству представителя прокуратуры, так как в процессе должны были быть оглашены персональные данные ответчиков и документы с банковской тайной.

Ранее активисты потребовали проверить группу «Каста» на дискредитацию армии России.