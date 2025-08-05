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Путин распространил режим поддержки волонтеров в Донбассе и Новороссии на все приграничье

Путин распространил режим поддержки волонтеров на все приграничье
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин распространил режим поддержки волонтеров в Донбассе и Новороссии на все приграничье. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

В тексте документа уточняется, что теперь меры поддержки действуют на территориях Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областей и города Севастополя.

В июне Владимир Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах России пообещал оказывать «всемерную поддержку» развитию волонтерства.

Глава государства отметил, что именно энергия молодежи и ее желание служить своему народу и стране становятся двигателем многих добровольческих начинаний.

Ранее российский волонтер рассказала, как солдаты ВС РФ спасают животных с фронта.

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