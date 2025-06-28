Путин пообещал «всемерную поддержку» волонтерам

Путин заявил, что Россия будет всемерно поддерживать развитие волонтерства

Президент Владимир Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах России в режиме видеоконференции пообещал оказывать «всемерную поддержку» развитию волонтерства.

Политик отметил, что именно энергия молодежи и ее желание служить своему народу и стране становятся двигателем многих добровольческих начинаний.

«Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки», — сказал лидер.

Открытие шести новых молодежных центров в разных регионах приурочено к празднованию Дня молодежи 28 июня. Они созданы для поддержки различных категорий молодежи: участников «Движения первых», студенческих отрядов, молодых жителей малых городов и сельских территорий, а также нуждающихся в психологической помощи. Центры откроются в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области.

Ранее Путин вспомнил о своих студенческих годах.