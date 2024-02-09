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Снаряд времен ВОВ нашли в Петербурге при строительстве метро

Снаряд времен ВОВ нашли в Петербурге при строительстве метро «Путиловская»

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Телеграм-канал «Метрострой Северной Столицы»

На строительной площадке новой станции метро в Санкт-Петербурге обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает компания «Метрострой Северной столицы» в своем Telegram-канале.

«В ходе подготовительных работ для сооружения будущего здания вестибюля станции «Путиловская» метростроители наткнулись на неразорвавшийся артиллерийский снаряд», — говорится в сообщении компании.

«Метрострой Северной столицы» добавил, что приостановил работы и сообщил о находке в экстренные службы. Также сообщается, что территория оцеплена, а доступ на объект запрещен до вывоза снаряда.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Москве обнаружили две гранаты в подъезде одного из домов. Инцидент произошел на Старопетровском проезде. Во время разгрузки мусоропровода специалисты заметили два предмета, напоминающих снаряды. Сообщалось, что, вероятнее всего, гранаты принадлежат периоду Великой Отечественной войны. В связи с инцидентом из здания эвакуировали 60 человек.

Ранее в Петербурге дворник нашел гранату, убирая мусор возле жилого дома.

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