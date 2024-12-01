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В Германии обнаружили вторую за неделю 250-килограммовую авиабомбу США

В немецком Киле обезвредили 250-килограммовую бомбу США времен Второй мировой

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Benjamin Westhoff/Global Look Press

К городе Киль на севере Германии успешно обезвредили американскую 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны, передает NDR.

Как сообщает радиостанция, снаряд случайно обнаружили сотрудники геологоразведочной фирмы во время плановой проверки в районе Дитрихсдорф. Чтобы его обезвредить, из расположенных поблизости домов к 10:00 (12:00 мск) эвакуировали почти 4 тыс. человек. Улицы недалеко от устья реки Швентине были перекрыты. Кроме того, полиция попросили сойти на берег экипажи кораблей и катеров в указанном районе.

Это вторая подобная находка на этой неделе. 30 ноября американскую бомбу времен Второй мировой войны обнаружили и обезвредили в немецком Ганновере. Боеприпас нашли на строительной площадке Ганноверской высшей медицинской школы. На месте происшествия объявили чрезвычайное положение. Тысячи людей оперативно покинули опасную зону. Саперы сняли несколько детонаторов с 250-килограммового снаряда.

Ранее подозрительный предмет у посольства США в Лондоне оказался муляжом бомбы.

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