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В Дрездене водитель экскаватора наткнулся на бомбу при сносе моста

В Дрездене 9 января 10 тыс. человек эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой
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IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

В немецком Дрездене водитель экскаватора во время работ по сносу моста Каролабрюке нашел 250-килограммовую бомбу Второй мировой войны, передает MDR.

По данным радиостанции, специалисты-взрывотехники хотят обезвредить бомбу на месте обнаружения, однако для этого придется эвакуировать около 10 тыс. местных жителей.

Согласно материалу, утром 9 января сотрудники оперативных служб ограничат вход в зону, где находится бомба, в движении общественного транспорта будут изменения. В 7:00 (9:00 мск) прозвучит сигнал о начале эвакуации, а к 9:00 жители должны покинуть свои дома. Школы и детсады в районе не будут работать. MDR отмечает, что полицию ждет «трудный день».

В Германии часто бывают такие находки. Например, в начале декабря в стране за неделю обезвредили две американских авиабомбы времен Второй мировой войны.

Ранее в Германии рухнул крупный участок моста Каролабрюке с тротуаром и трамвайными путями.

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