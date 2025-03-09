Арестованный замглавы отдела выездных проверок налоговой инспекции написал явку с повинной

Заключенный под стражу заместитель начальника отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России (МИ ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №3 Виталий Ивахник признался в получении особо крупной взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и написал явку с повинной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

«Ивахник написал явку с повинной, он признает вину», — говорится в документе.

Кроме того, фигурант оказывает содействие следственным органам.

Незадолго до этого сообщалось, что суд продлил Ивахнику срок ареста до 16 мая. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержанный более 10 лет работает в органах ФНС России, в течение трех лет занимает руководящую должность.

5 марта стало известно, что в Екатеринбурге по подозрению во взятке задержали полковника Марата Кабирова — помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав заключенных. Вместе с ним по делу проходит глава региональной ОНК Кирилл Васильченко. По данным E1.ru, Васильченко был посредником и передал Кабирову взятку, чтобы смягчить условия одному из заключенных. По другой версии, деньги предназначались, чтобы помочь освободить этого человека по УДО.

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