Очевидцы сообщили об обысках в военкомате Коми

«Коми — это Ж»: спецназ пришел с обысками в республиканский военкомат

Спецназ пришел с обысками в военный комиссариат Республики Коми. Об этом сообщил Telegram-канал «Коми — это Ж» со ссылкой на очевидцев.

«Говорят об обысках и задержании. В приемной военного комиссариата комментировать ситуацию отказались», — говорится в сообщении.

Канал также опубликовал видео с места событий. На кадрах видно силовиков, которые заходят на территорию военкомата.

До этого сообщалось, что сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Республике Ингушетия пришли с обысками в Минэкономразвития в рамках расследования уголовного дела. Уточняется, что дело завели в отношении 51-летнего индивидуального предпринимателя. Его подозревают в особо крупном мошенничестве на сумму 3 млн рублей.

Кроме того, обыски прошли в Минобрнауки Ингушетии. По предварительной информации, обыски могут быть связаны с расследованием дела о хищении 15,7 млн рублей, которые были выделены на подготовку к ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что у главы челябинского СК арестовали счета почти на 4 млрд рублей.